５日、サンクトペテルブルク国際経済フォーラムの全体会議であいさつする韓正副主席。（サンクトペテルブルク＝新華社記者／劉彬）【新華社サンクトペテルブルク6月6日】中国の韓正（かん・せい）国家副主席は5日、ロシアで開かれた第29回サンクトペテルブルク国際経済フォーラムの全体会議に出席し「グローバルガバナンス・イニシアチブの実行共に素晴らしい未来を築く」と題したあいさつを行った。