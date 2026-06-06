開幕前には今年も最下位が濃厚と予想されたヤクルトだが、交流戦が始まっても圧倒的戦力を誇る阪神を抑え、首位をキープ。チームを支えるのは昨シーズンまでプロ通算9勝の左腕・山野太一投手（27）だ。【貴重画像】小さくて可愛いすぎる…“大谷夫妻の子ども”を写真で見る5月29日の楽天戦（楽天モバイル最強パーク）では7回途中1失点にまとめ、早くも7勝目を挙げた。7勝目を挙げた山野「東北福祉大出身で仙台6大学リーグ戦で