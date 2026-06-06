◇交流戦中日2─5西武（2026年6月6日バンテリンドーム）中日は逆転負けで、今季ワーストタイとなる借金16となった。好投手・隅田に対して先手は打った。2回無死一塁で板山が5号2ランを放ち先制した。しかし、5回まで無失点だった大野が6回に暗転。2四死球と味方の失策などで2死一、三塁で桑原に左前適時打。なおも2死一、三塁でネビンに逆転決勝3ランを被弾した。井上監督は試合後、「（大野は）それまで、うまいこ