「全鳥取県民の妹」のキャッチコピーで知られる白濱美兎が、発売中の『週刊ヤングジャンプ』27号の表紙＆巻頭グラビア登場している。【写真】ふわふわボディを大胆披露した白濱美兎「美少女図鑑アワード2023」でヤンジャン賞を受賞し、芸能界デビュー。その後あらゆる漫画誌、グラビア誌を席巻、“全鳥取県民の妹”として愛され、「次世代グラビアクイーン」の呼び声も高い、白濱が写真集ぶりに同誌に凱旋。ふわふわマシュマ