◇プロ野球セ・パ交流戦巨人−ロッテ（6日、東京ドーム）両チームのスタメンが発表。巨人は現在4連勝中で交流戦は7勝3敗と好調。特に10試合で打率.333、本塁打4と打線をけん引するキャベッジ選手は、直近6番起用が続いていましたが、4番センターで先発出場となりました。また前日4番で出場していたダルベック選手に代わり、ティマ選手が7番ファーストで先発出場。ダルベック選手は外国人枠の関係でベンチ外となっています。大城