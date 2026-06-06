歌手の中森明菜（60）が6日放送のニッポン放送「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）にゲスト出演。毎週必ず見ているというテレビ番組を明かす場面があった。中森はパーソナリティーの徳光和夫から「目、奇麗だね。昔のまんまだな」と言われ、「徳さんも全然変わってないです」と声を弾ませた。「本当にね、正直なところ、お目にかかれてこんなうれしいことはないですよ」とも振られ、「こちらこそです」と明