ヤクルト戦に先発し、6回途中無失点で今季初勝利を挙げた日本ハム・山崎＝神宮日本ハムが3連勝で貯金1とした。今シーズン初先発の山崎は緩急を駆使し、六回途中4安打無失点で今季初勝利。四回に野村の左前打で先制し、五回はレイエスの中前打で加点した。ヤクルトは打線が振るわず3連敗で首位陥落。