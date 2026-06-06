犬が人に飛びつく理由 1.飼い主の帰宅が嬉しくて興奮している 飼い主が仕事や買い物から帰宅したとき、嬉しくて興奮し、飛びつくことがあります。 言葉を話すことができない分、その嬉しさを全身を使って表現しているのです。興奮度が高ければ高いほど飛びついてしまうことがあります。 飼い主への愛情の深さも関係していますが、お留守番中に不安感が強いこと、飼い主への愛着や執着が強いことも関係していること