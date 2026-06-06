全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・蔵前のピッツェリア店『PIZZA LINDA（ピッツァ リンダ）』です。【2022年10月OPEN】ワインによく合う季節の野菜を使ったピッツァが魅力この店は、小さな厨房に薪窯がどーんと陣取っている。「たぶん都内でいちばん小さいピザ窯のある厨房でしょう」と店主の栗原開さんは笑う。その限られた空間から、ピッツァや料理が次々と飛び出して