明治安田J2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンド・第2戦が6日に開催された。各リーグの同じ順位同士が対戦するプレーオフラウンド。明治安田J2・J3百年構想リーグは4つのグループに別れて地域リーグラウンドが開催されたことで、4チームによるプレーオフラウンドとなるが、第2戦は、第1戦の勝者同士と敗者同士がそれぞれ対戦して特別大会の最終順位を決定するレギュレーションとなっている。1−4位決定戦ではEAST-A首位の