明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド・第2戦が6日に開催され、FC東京とセレッソ大阪が対戦した。地域リーグラウンドを2位で終えたチーム同士による3−4位決定戦。第1戦はFC東京が2度リードを手にしたものの、C大阪が2度追いついて2−2のドローに終わっていた。迎えた第2戦は、5分にコーナーキックの流れからこぼれ球を佐藤恵允が蹴り込んでFC東京が先制したかに思われたが、直前のプレーでハンドがあったことで得