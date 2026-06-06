ヴィッセル神戸は６月６日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦（１-２位決定戦）で、鹿島アントラーズと敵地で対戦した。第１戦を５−０で制した神戸は、第２戦で68分と70分に失点し、０−２で敗戦。しかし、２戦合計５―２で鹿島を上回り、優勝を果たした。このゲームで、抜群の存在感を示したのが、好セーブを連発したGKの権田修一だ。開始３分、ロングボールに抜け出したレオ・セアラにペナルティエリア内か