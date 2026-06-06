J２・J３百年構想リーグのプレーオフ（PO）ラウンド第２戦が、６月６日に各地で開催。ユアテックスタジアム仙台では、ベガルタ仙台（EAST-A１位）とカターレ富山（WEST-A１位）が対戦した。注目の優勝決定戦は、序盤から攻守が激しく入れ替わる展開になった。最初にチャンスを作ったのは仙台。23分、鎌田大夢の浮き球のパスに反応した岩渕弘人が右足でシュートを放つも、相手GKに阻まれる。さらに３分後、中田有祐のロングパ