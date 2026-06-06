すでに米国内でキャンプを開始しているチームは、暑さ対策に追われている(C)Getty Images史上初となる3か国共催で行われる北中米ワールドカップ（W杯）は、選手たちにとって過酷な戦いとなるのは必至だ。過去最多となる48か国が参戦する今大会は、ライバル国とのピッチ上での競争もさることながら、真夏のアメリカ、メキシコ、カナダという過酷な環境も選手たちの“敵”となる。すでに関係者組織からはプレーが「危険」と警鐘