明治安田J1百年構想リーグはプレーオフラウンドの第2戦が行われ、Ｖ・ファーレン長崎は6日、水戸ホーリーホックと対戦しました。 WESTとEASTの同じ順位同士が対戦し、最終順位が決まるプレーオフラウンドの第2戦。 第1戦で水戸に勝利し、ここで勝てば17位が決定するＶ・ファーレンは、前半15分に相手ゴール前でボールを奪った大卒ルーキー鍋島のプロ初ゴ&#