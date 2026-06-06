森下は5回の打席で空振り三振に倒れた後に球審に物言いをつけていた（C）産経新聞社阪神の主力、森下翔太が6月6日に行われた楽天戦（甲子園）、5回の打席で審判に暴言を吐いたとされ、自身初の退場が宣告された。【動画】バックスクリーンにぶち込んだ圧巻弾！強烈すぎる佐藤輝明の2打席連続HRシーン5回、立石正広が先制のタイムリーを放って二死一塁の好機。打席がめぐってきた森下は相手先発左腕、早川隆久の初球、内角へ