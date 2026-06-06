地震や豪雨からの復興をめざす、石川県輪島市で市民まつりが6日から始まり、ディズニーのパレードなど、人気のイベントに笑顔があふれました。6日は輪島マリンタウンを会場に開かれ、地元の園児たちによるダンスや飲食ブースでグルメを楽しむ姿が見られました。今年は恒例の花火の打ち上げが中止となった代わりに、ディズニーのスペシャルパレードが行われ、一緒に踊る姿やキャラクターとのふれあいなど歓声が響きました。輪島市民