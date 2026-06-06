日本では現在、同性同士が法的に結婚することはできません。「好きな人と『ふうふ』になりたい」（注：夫婦というと男女を前提とした表記なので、同性同士の場合はひらがなで表記）、そうした思いを社会はどう受け止めるのか。お互いを思い合う女性2人を取材し、その幸せの形と、法律上の結婚ができないゆえの困りごとについて聞きました。■“同性パートナー”として暮らすみかさんとひかるさん5月、取材をさせてもらったみかさん