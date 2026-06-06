テレビ東京「ありえへん∞世界」が２日に放送された。この日は「昭和の常識は令和の非常識！？ＳＰ」を進行した。陣内智則は「人にダマされ悲しかった」出来事を聞かれると「いや、ダマされたっていうか…。エゴサーチとかします？いや、俺もあんまりするタイプじゃなかったけど。してたら、やっぱり『陣内』とかって（検索で）入れたら、やっぱり嫌なことを書かれるやんか…。そんな話になって、芸人で」と切り出した。つ