ＳＮＳ総フォロワー数３００万人超のキッズクリエイター、望蘭（みらん＝９）の展示会「〜工作の天才〜ＰＲＯ展ＣｏｍｐａｎｙＥｄｉｔｉｏｎ」（７日まで）が６日、ＴＨＥＦＡＣＥＤＡＩＫＡＮＹＡＭＡで開幕し、望蘭がほとんどは女子小学生のファンと交流した。望蘭は紙粘土などを素材に使った工作シリーズの動画がバズり、大手出版社の講談社や宝島社から著作も発売されている人気者。ＰＲＯ（ピーアールオー）とは