ロッテのサム・ロング投手が7日の巨人戦（東京ドーム）に先発することが発表された。巨人は西舘勇陽投手が先発する。昨季ロイヤルズで救援で39試合に登板した左腕は今季、中継ぎとして13試合に登板後に配置転換され、今回が4試合目の先発。前回5月31日の阪神戦では来日初勝利こそ手にできなかったものの、4回3安打1失点（自責点0）と好投。チームの勝利に貢献した。ロングは「（巨人打線は）左バッターが多い印象ですね。