6回無失点で5勝目を挙げた阪神・村上＝甲子園阪神が4投手の継投で1点を守り、首位に浮上した。五回1死三塁から立石の左前打で先制。村上が6回を無失点で5勝目。その後は畠、岩崎、ドリスが1イニングずつしのいだ。楽天は3連敗で、負け越しは今季最多の14となった。