歌手の藤井フミヤ（63）が5日放送のNHK Eテレ「眠れぬ夜は AIさんと」(金曜後10・00)にゲスト出演。幼少期に目指していた仕事を明かした。「10代の頃から趣味で絵を描いている」という30代の女性から「周りと比べてしまう劣等感、どうしたらいいかという」という悩みが寄せられた。そんな中、進行の土屋礼央が「フミヤさんも絵描かれますよね」と質問。藤井が「描きますね」とし、1990年から続けるデジタルアートの活動に触