「広島−オリックス」（６日、マツダスタジアム）広島・森下が７回１／３を８安打４失点で降板。栗林に並ぶチームトップとなる４勝目の権利を持ってマウンドを降りた。三回までは１安打投球。２点リードの四回に紅林に７号ソロを浴びるも、直後の攻撃で自身も適時二塁打を放つなど、リードを広げた。今季最長となる八回のマウンドへ上がるも、太田に適時二塁打を浴び、なおも１死満塁のピンチで降板となった。２番手・高は