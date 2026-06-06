唐田えりか（28）が6日、東京・新宿ピカデリーで行われた、桜田ひより（23）と木戸大聖（29）のダブル主演映画「モブ子の恋」（風間太樹監督）公開記念舞台あいさつに登壇。自分を褒めたい時は？と聞かれ「食べ過ぎてしまうことがあって。ダイエットの時、お菓子を食べ過ぎないようにした時は偉いな、と」と笑みを浮かべた。Netflixシリーズ「極悪女王」で、約10キロ増量し、女子プロレスラー長与千種を演じたことが話題を呼んだ