恋愛でも「コスパ」を重視する人が増えている。筑波大学教授でメディアアーティストの落合陽一さんは「たしかに、マッチングアプリで相手を見つけたほうがはるかに早くて効率的だ。しかし、効率だけを求めて漂白された人生は、本当に『生』なのだろうか」という。芥川賞作家の田中慎弥さんとの対談をお届けする――。※本稿は、田中慎弥・落合陽一『堕落論 住めば都のディストピア』（徳間書店）の一部を再編集したものです。写真