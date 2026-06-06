脳を鍛えるためには、何をすればいいか。脳内科医の加藤俊徳さんは「脳をトレーニングするコツは『同時にふたつ以上の動作をおこなう』ことだ。私がよくおすすめする運動がある」という――。※本稿は、加藤俊徳『80代でも若返る脳』（新星出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Krisada tepkulmanont※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Krisada tepkulmanont■医師が勧める、脳が喜ぶ「人為的な変化」「