【モデルプレス＝2026/06/06】夏木マリが6月5日、自身のInstagramを更新。自宅でのブランチを公開した。【写真】73歳ベテラン女優「カフェみたいでおしゃれ」ロンドンで流行っている自宅でのブランチ◆夏木マリ「おうちブランチ」披露夏木は「今日はおうちブランチ」とコメント。「何やらロンドンで流行ってるらしい、ポテトの上にのっけるやつにしてみました〜 色取りはキャロットラペ まあまあね…」と記し、ホイルに包まれた十