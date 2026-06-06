◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦ＦＣ東京１―３（２戦合計３―５）Ｃ大阪（６日・ＭＵＦＧ国立）今季限りでＦＣ東京を退団することが発表されているＭＦ東慶悟（３５）は後半３２分から途中出場。チームは１―３で敗れ、最終戦を勝利で飾れなかったが、主将マークを巻いた背番号１０は献身的なプレーと前線へのスルーパスなど随所に好プレーを見せた。試合後はゴール裏のサポーターの前で涙を見せた。