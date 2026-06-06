「りんくま」の愛称で知られる人気モデルで女優の久間田琳加が、先輩女優・新木優子とのプリクラを披露し注目が集まっている。久間田は６日までにインスタグラムを更新し、ディオールが提供するコスメでメイクを楽しむショットなどを披露。「大好きな優子さんとも同じ時間で、一緒にプリ撮りましたー♡」とも明かし、雑誌「ｎｏｎ−ｎｏ」の先輩にあたる新木と撮影したプリクラも披露した。この投稿には「わーー！！！