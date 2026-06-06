◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日２―５西武（６日・バンテリンドーム）中日は、先発した大野雄大投手が６回３安打４失点で、通算１００敗目（１０２勝）となる今季３敗目。自身パ・リーグ最多３勝をマークしていた西武相手に痛い黒星を喫し、バンテリンドームでの連勝は３で止まった。２回に板山の先制５号２ランで援護をもらうと、５回まで１安打無失点とリズムある投球でゼロを並べた。だが、６回２死から流れが変わ