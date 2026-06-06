６月６日の東京１１Ｒ・麦秋Ｓ（ダート１４００メートル、１６頭立て）は、メリディアンスター（牡４歳、美浦・加藤征弘厩舎、父モズアスコット）が、１番人気のスナッピードレッサとの競り合いを首差制して、３連勝でオープン入りを果たした。勝ちタイムは１分２３秒０（良）。スタートは少し出負けしたが、マイケル・ディー騎手が「馬群に入らずにスムーズだった」と語ったように、序盤は後方集団の外目を追走。３コーナー手