６月６日で、映画「国宝」（李相日監督）が封切られてちょうど１年。２００億円を超えた興収を始め、観客動員など多くの数字を塗り替え、社会現象を起こした。この機会に今作を最初に見た時のことを振り返ってみようと思います。昨年の手帳を確認すると見たのは公開約２か月前の４月１日。記憶が間違っていなれば、マスコミ試写の最初だったと思う。現在、歌舞伎と映画の両方を取材していることもあり、少しでも早く見ておかな