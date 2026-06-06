玉島警察署 玉島警察署によりますと、6日午前10時45分ごろ、岡山県里庄町新庄グリーンクレストの町道で、近くに住む無職の女性（75）が運転する軽自動車がブロック塀に衝突しました。 女性は病院に運ばれましたが、約3時間後に死亡しました。 現場は住宅団地内の幅5mほどの道路です。警察は、女性が自宅の駐車場でブレーキとアクセルを踏み間違え、そのまま道路を走行してブロック塀に衝突したとみて事故の