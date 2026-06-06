歌舞伎俳優の１５代目片岡仁左衛門が６日、東京・ポレポレ東中野でトークイベントを行った。現在、同劇場ではドキュメンタリー映画「歌舞伎役者十三代目片岡仁左衛門」（羽田澄子監督）を上映中。名優だった当代仁左衛門の父の昭和後期から平成初期、８４歳から９０歳までに迫ったもの。１３代目の三十三回忌と羽田監督の生誕１００年を記念し、１７年ぶりに国内映画館で全６巻上映され、連日盛況だ。７月１７日に全６巻の