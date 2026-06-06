「ヤクルト０−２日本ハム」（６日、神宮球場）ヤクルトが接戦を落として敗れ、３連敗。阪神が勝ったため、首位陥落となった。打線は相手先発・山崎に苦しめられた。二回には１死満塁の先制機を迎えたが、古賀が二ゴロ併殺打に倒れた。左腕に六回途中まで４安打無失点に抑え込まれた。先発した高梨は痛恨のアクシデントに見舞われて緊急降板した。右腕は三回まで無安打投球。四回、連打を浴びて無死二、三塁のピンチを招い