「ＤｅＮＡ３−６ソフトバンク」（６日、横浜スタジアム）ソフトバンクが快勝。交流戦９勝２敗で首位をキープした。先発・前田悠伍が５回１安打１失点、７奪三振。９３球を投げて交代となったが、無傷の３勝目となった。九回は牧の２ランなどで３点差に迫られたが、１死二塁から登板した杉山が粘るＤｅＮＡを振り切った。打線は四回、正木が同点ソロ。五回は庄子、正木の適時打で３点を入れた。九回は周東、川村の適時打で