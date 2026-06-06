5回ソフトバンク無死二、三塁、庄子が中前に勝ち越しの2点打を放つ＝横浜ソフトバンクが先発野手全員の13安打で6点を奪い勝利。0―1の四回に正木がソロ。五回は庄子の勝ち越し2点打と正木の適時二塁打で3点を加えた。前田悠は5回1失点で3勝目。DeNAはプロ初登板の庄司が5回4失点で黒星。