「阪神１−０楽天」（６日、甲子園球場）楽天が３連敗。借金は今季ワーストを更新する１４となった。好機に１本が出なかった。四回から３イニング連続で無死から安打が出たが、いずれも後続が凡退した。六回は辰己、平良の連打で無死一、二塁の絶好機。だが４番に入った黒川は空振り三振。５番・村林は遊ゴロ併殺に倒れた。八回は阪神・岩崎に対し２死一、二塁の好機を作ったが、この日ベンチスタートだった代打・浅村が見