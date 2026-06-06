◇令和8年度全国高校総体（インターハイ）サッカー大阪大会準決勝大阪桐蔭2（4PK3）2東海大大阪仰星（2026年6月6日ヤンマースタジアム長居）令和8年度の全国高校総体（インターハイ）サッカー大阪大会の準決勝2試合が開催され、第2試合で大阪桐蔭と東海大大阪仰星が激突した。黄色のタイガー軍団・東海大大阪仰星がが将・小堀巌咲（3年）の2ゴールで試合を優位に進めたが、後半に入ると深紅のキットをまとった大阪桐蔭が