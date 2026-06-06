◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選第3代表決定トーナメント2回戦ヤマハ7―2Honda鈴鹿（2026年6月6日岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）昨年の日本選手権で優勝したヤマハが、8年連続の都市対抗出場へ一歩前進した。「8番・左翼」で出場した網谷圭将外野手（28）が2回の先制の決勝打。14安打7得点の打線をけん引した。「追い込まれていたので難しいボールをカットしながら打とうと。バットの出方が良かったから、