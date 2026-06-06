三田寛子（60）が6日までにインスタグラムを更新。長男中村橋之助（30）の妻能條愛未（31）が歌舞伎の妻として初めて、歌舞伎公演の初日を迎えたことを報告した。三田は、着物姿の能條とのツーショットをアップし「ひまわりのようなかわいいお嫁さんが歌舞伎役者の妻として初めての初日を迎えました」と記した。橋之助は都内で、歌舞伎公演に出演しており、三田の夫中村芝翫も同じ公演に出演している。能條に対し、三田は「