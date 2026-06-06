「ボートレース多摩川バースデイカップ」（７日開幕、多摩川）数原魁（２９）＝兵庫・１２３期・Ｂ１＝が、初下ろしで阿波勝哉（東京）が「多摩川イチ伸びた」と高評価だった伸び系エンジンの５９号機を引き当てた。「重い感じはありました。調整しないとって感じでしたね。でも悪くないですね。ペラで行けそう」と前節の最終日と気温の違いもあって好感触とはいかなかったが、前検タイムは６秒５６と堂々の一番時計タイを叩