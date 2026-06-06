WEST.重岡大毅（33）が6日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜午後1時59分＝関西ローカル）に出演。5月31日をもって活動を終了した嵐について言及した。重岡は先輩グループである嵐について、「めちゃめちゃ世話になってるし…。活動休止5年ぐらいやられていて。もう1回再始動して、5大ドーム全部埋めてって、やってるのエグいっすね。嵐なりのラストっていうのはやっぱり、どれも正解だと思うんで…」と述べた。