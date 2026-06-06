フリーアナウンサーの皆藤愛子さん（かいとう・あいこ、42）がインスタグラムを更新。若々しさ際立つ近影を披露している。【写真】まるで女子大生…元めざましアナ、肌見せ＆ミニスカ姿披露皆藤さんは「カレンダー6月のオフショットです」と説明し、写真をアップ。写真では、白色のタンクトップにデニムのミニスカートを合わせた肌見せコーデを軽やかに着こなしている。皆藤さんの抜群のスタイルや年齢を感じさせない美ぼうに、フ