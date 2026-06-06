大好きな飼い主さんと一緒に行くお散歩は、愛犬にとって何より楽しみな時間のひとつ。普段とは違う道を歩くとなれば、新しい発見や匂いに胸を躍らせ、足取りも軽くなるものではないでしょうか。しかし、そのワクワクした道のりの先に、まさかの“試練”が待ち受けていることもあるようです。【写真】まるで別犬しょんぼり顔になったわんこ「ルンルンで散歩してたのに狂犬病ワクチン打たれて何も信じられなくなったイヌ」そんなコ