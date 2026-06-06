新ターボグレード追加に期待の声！マツダは2026年5月28日、軽商用バン「スクラムバン」および軽乗用車「スクラムワゴン」の商品改良モデルを発表し、同日より発売しました。今回の商品改良では、内外装デザインの刷新による質感向上に加え、最新の安全装備や快適機能を採用することで、より魅力的なモデルへと進化しています。【画像】超カッコいい！ これがパワフルなエンジン搭載のマツダ「“新型”軽バン」です！ 画像で見