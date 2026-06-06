みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？それともあまりよくない？せっかくできた家族ですし、できれば良好な関係を結んでおきたいものではありますが現実はそう甘くない……。ママたちが経験した「義母に言われてイヤだった言葉」に関するエピソードを紹介します。今回のエピソードは、子どもが遊んでいるときに起こった一件です。義母と一緒にいるときに子どもを遊ばせていたら、子ども、勢い余って見事に転倒。「痛かった