◇プロ野球セ・パ交流戦 広島7-4オリックス(6日、マツダスタジアム)広島がオリックスの攻撃を振り切り勝利しました。広島は初回、1アウト2塁3塁で坂倉将吾選手がセカンドゴロの間に菊池涼介選手が帰塁し1点を先制。さらに2アウト3塁でモンテロ選手がタイムリーを放ち初回に2点を挙げました。4回は先頭の坂倉選手と持丸泰輝選手のソロホームランで追加点を挙げると、ランナー2塁で森下暢仁投手がタイムリーツーベースを放ち、5-1と