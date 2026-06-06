“ひふみん”の愛称で親しまれ、今年1月に亡くなった将棋の加藤一二三・九段のお別れの会が、6日に行われました。今年1月に亡くなった“ひふみん”こと、加藤一二三・九段のお別れの会が行われ、加藤九段には名誉十段の称号が贈られました。棋士や関係者ら100人ほどが集まり、デビュー戦で胸を借りた藤井聡太六冠も、花をたむけました。将棋盤を相手の側からみて勝機を見いだす「ひふみんアイ」など、ユニークなキャラクターで知ら